  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Studiya kvartirasi
  5. Bog'

Studiya kvartiralari bog ' bilan in Yashnabad District, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 15/30
$111,000
QQS
Telegram
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Ko'chmas mulk parametrlari

