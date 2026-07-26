Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Uy
  5. Hovuz

Uyda hovuz bilan in Yashnabad District, Oʻzbekiston

;
kottejlar
30
1 ob'ekt topildi
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом 4 комнаты на участке 4 сотки Яшнабадский район, ул. Иззат, недалеко от школ N…
$399,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
РИЭЛТОРЫ.UZ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita