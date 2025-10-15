Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Uy teras bilan teras bilan Yashnabad District

kottejlar
15
1 ob'ekt topildi
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Hashamatli shaharchaning Bektemirsk viloyatida sotiladi! Manzil: MHOOD: MARKAZI - GAI pos…
$240
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
arzon
elita