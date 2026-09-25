Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янгиюльский район
  3. Turar joy

in Yangiyul district, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
uyda
4
6 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/5
Mirzo Ulug'bek tumanida sotiladigan kvartira 3\3\5  Yaxshi joylashuv tel 909602200  P
$110 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 4
Maydoni 446 m²
Qavatlar soni 2
Uy sotiladi | Mirzo-Ulug'bek tumani  Mirzo Ulug‘bek tumani, Ibn Sino ko‘chasi, Limonariya  X…
$400 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 3/7
telefon 995306303 bolalar maydonchasi bor Lift bor Yopiq hovli Shchxran 24/7 bor  shuningdek…
$8 400
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Elena Realtor Estate
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Uy 11 xonalar _just_in Agrotekhnik Stahkanov, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Agrotekhnik Stahkanov, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 2
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi, Yangiyo'l shahrida. 16 akr, diqqatga sazovor Yangiyo'l yurak-nevrologik sanator…
$13
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiyul district, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiyul district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Men ipotekaga sotaman yoki katta uyimni, katta podvalli 2 qavatli dachani almashtiraman. Uyd…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
2-каватли Участка ховли сотилади 15-сотух Янгийул тум м-39 трасса юзида жойлашган. Мирзо Улу…
$84 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita