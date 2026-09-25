  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Янгиюль

Yangiiulda, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
4
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Yangiiul, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "Assalom Yangi yo'l"
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$522
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$606
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
Uzun uylar LCD « Baxt » da arzon narxlarda to'liq ta'mirlangan kvartiralarni taklif etadi. Yangiyol shahrida, rivojlangan infratuzilmada joylashgan, to'liq ta'mirlangan kvartiraning 1 kvadrat metrining narxi 7550 ming so'mdan boshlanadi. Kvartiralarda quyidagi imkoniyatlar mavjud:  1 …
Quruvchi
TALL HAUSES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
TALL HAUSES
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Turar-joy choragi 5 Avenue
Turar-joy choragi 5 Avenue
Turar-joy choragi 5 Avenue
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$20 598
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
5 Avenue - Yangiyo‘l shahrida joylashgan to‘qqiz qavatli zamonaviy turar-joy majmuasi 96 oilaga mo‘ljallangan. Butun turar-joy majmuasining o‘ziga xosligi shundaki, u “Shahar ichidagi shahar” konsepsiyasi bilan keng ko‘lamli loyihaning boshlanishi bo‘ladi. - bu erda har bir rezident o'zini …
Quruvchi
INNO HOMES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
INNO HOMES
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Xaritada