  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Ташкентский район
  4. Yangi uylar

Yangi uylarni sotuvi in Tashkent district, Oʻzbekiston

;
kvartiralar
7
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Klub uyi Baland Residence
Klub uyi Baland Residence
Klub uyi Baland Residence
Klub uyi Baland Residence
Klub uyi Baland Residence
Hammasini ko'rsatish Klub uyi Baland Residence
Klub uyi Baland Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$39 900
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 12
Baland Residence — Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan zamonaviy biznes klass turar joy majmuasi. Loyiha qulay joylashuv, zamonaviy arxitektura va yashash uchun puxta o‘ylangan infratuzilmani o‘zida mujassam etgan. Majmuada 300 dan ortiq zamonaviy va funksional rejalashtirilgan xon…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xaritada