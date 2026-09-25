Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Beruniy Tumani
  3. Turar joy

in Beruniy Tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Beruniy
3
3 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 4/4
#Юнусобод Юнусобод 8 квартал 2/4/4 Хона: 2 Этаж: 4 (4 этажка) Квадрат: 50м2 Ремонт: Е…
$61 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 4/4
? Юнусобод тумани, 7-кварталда #квартира сотилади Ⓜ️ 2 хона, 4-қават, 4 қаватли уй (56.24м²…
$64 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira 4 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 88 m²
Qavat 8/9
Yunusobod-4 Or-r: Shoxsaroy Yangi bino Zarafshon turar-joy majmuasi 4 xonali 8-qavat 9 qava…
$116 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN

Mulk turlari in Beruniy Tumani

kvartiralar

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita