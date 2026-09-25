  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Qoʻqon

in Qoʻqon, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
6
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 7
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлага…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! …
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого компле…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфо…
Quruvchi
Fayz buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Quruvchi
UY-JOY TA`MIR
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
UY-JOY TA`MIR
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 4
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Xaritada