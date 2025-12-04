  1. Realting.uz
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Salar, Oʻzbekiston
dan
$150,000
"DuoHouse" yozgi shaharchasi shahar shovqinidan uzoqda qulaylik va hayotni sevuvchilar uchun zamonaviy yechim. "Duo House" Qibray tumanida, Toshkent shahridan 4 km uzoqlikda, Ziekorlar koʻchasida joylashgan. 1,5 gektar maydonda 35 dan ortiq kottejlar quriladi, har bir uyda yopiq avtoturargo…
Quruvchi
INNO HOMES
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
INNO HOMES
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Durmen, Oʻzbekiston
dan
$250,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 3
Amir Temur qarorgohi 10 gektar maydonda joylashgan bo'lib, Yevropa uylari bilan jihozlangan zamonaviy yopiq kottej majmuasidir. Unda farovon hayot kechirish uchun barcha qulayliklar mavjud: farzandlaringiz uchun sifatli ta’lim-tarbiya olish uchun bog‘cha va maktab, sog‘ligingiz va go‘zalligi…
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлек…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
