Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
17
tayyor biznes
4
Restoran Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Срочно продается кафе _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается кафе
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 2 500 m²
Navoiyda kafe sotiladi. Shahar markazida joylashgan. Navoiy shahar markazida joylashgan …
$1,30M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha