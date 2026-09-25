Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston

;
Tomdi tumani
9
14 ob'ektlar topildi
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) _just_in Uyrat, Oʻzbekiston
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Uyrat, Oʻzbekiston
Maydoni 18 000 m²
Gips va gipsokarton mahsulotlari ishlab chiqarish chikarish zavodi sotiladi. Jami maydoni 1,…
$500 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Срочно продается база в г. Навоий _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается база в г. Навоий
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 31 000 m²
Navoi shahrida zhoylashgan ishlab turgan, Navoiygushtkombinat MChZh basasi sotiladi. Gaz, el…
$900 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Срочно продается кафе _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается кафе
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 2 500 m²
Navoiyda kafe sotiladi. Shahar markazida joylashgan. Navoiy shahar markazida joylashgan …
$1,30M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
BPNBPN
Сдается коммерческое помещение в аренду на Бадамзаре! _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Сдается коммерческое помещение в аренду на Бадамзаре!
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
📌 Maydoni: 70 kv.m + teras 10 kv.m 📌 Joylashuv: yo'l bo'yida, mamlakat bo'ylab ajoyib o'tis…
$1 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 504 m² _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Tijorat 504 m²
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 504 m²
Qavatlar soni 2
Qibray madaniyatda
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Tashkil etilgan biznes 65 m² _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 65 m²
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   ? Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
продаётся нежилое помещение, лисунова 90кв.м _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
продаётся нежилое помещение, лисунова 90кв.м
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 4
O'z shaxsiy noturar joyingiz sotiladi - 40 kv.m birinchi qator, juda qulay joyda, Lisunovnin…
$110 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Нотурар бино сотилади _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Нотурар бино сотилади
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 792 m²
Qavatlar soni 1
Нотурар бино сотилади ичида автотеххизмат учун хоналар сартарошхона дуконлар бор
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Здание для бизнеса 670м2 + мансарда 2.5 сот + 2.5 пустой для расширения _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Здание для бизнеса 670м2 + мансарда 2.5 сот + 2.5 пустой для расширения
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 670 m²
Qavatlar soni 2
2-qavatli bino sotiladi Erto'la 170 m2 1-qavat 250 m2 2-qavat 250 m2 Siz o'zingizning ehtiyo…
$1,15M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 1000 -5000$ daromad oyiga _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 1000 -5000$ daromad oyiga
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 💼 Birinchi kundan foyda ke…
$21 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Tijorat
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 1
$6
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект) _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект)
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Добрый день. Продаю большой склад со всеми удобствами и коммуникацией которое находится в Ки…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ферма в предгорье Алтайского края _just_in Konimex tumani, Oʻzbekiston
Ферма в предгорье Алтайского края
Konimex tumani, Oʻzbekiston
Sotish predmeti - uchta noturar joy binolarini o'z ichiga olgan mulk majmuasi. Majmua umumiy…
$42 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся офис по ул. Нукус _just_in Konimex tumani, Oʻzbekiston
Продаётся офис по ул. Нукус
Konimex tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 4
Ko'chada tijorat xonalari sotiladi. Nuccum 4 xona Avtomobil uchun to'xtab turish …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Navoiy Viloyati

tayyor biznes