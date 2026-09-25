Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
Tomdi tumani
3
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Срочно продается база в г. Навоий _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается база в г. Навоий
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 31 000 m²
Navoi shahrida zhoylashgan ishlab turgan, Navoiygushtkombinat MChZh basasi sotiladi. Gaz, el…
$900 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tashkil etilgan biznes 65 m² _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 65 m²
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   ? Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Нотурар бино сотилади _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Нотурар бино сотилади
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 792 m²
Qavatlar soni 1
Нотурар бино сотилади ичида автотеххизмат учун хоналар сартарошхона дуконлар бор
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 1000 -5000$ daromad oyiga _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 1000 -5000$ daromad oyiga
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
🔥 Tayyor biznes sotiladi – SneaknFresh poyabzal ximchistkasi 🔥 💼 Birinchi kundan foyda ke…
$21 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Navoiy Viloyati

tijorat mulki