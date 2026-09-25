Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
14
tayyor biznes
4
Idora Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продаётся офис по ул. Нукус _just_in Konimex tumani, Oʻzbekiston
Продаётся офис по ул. Нукус
Konimex tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 4
Ko'chada tijorat xonalari sotiladi. Nuccum 4 xona Avtomobil uchun to'xtab turish …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring