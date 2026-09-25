  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Namangan Viloyati

in Namangan Viloyati, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
Namangan
4
Yangi Namangan tumani
3
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Namangan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первокл…
Quruvchi
FAYZLI UYLAR
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAYZLI UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Neo Classic"
Namangan, Oʻzbekiston
dan
$32 837
“ Neo classic ” - bu ko'p yillar davomida qulay va qulay hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarga ega bo'lgan zamonaviy turar-joy majmuasi.  HAMMA XAVFSIZLIK Shu sababli, « Neo classic » turar-joy majmuasini ishlab chiquvchilar poydevor qurilishiga alohida e'tibor berishadi. Qurilishda…
Quruvchi
LIONSTONE development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
LIONSTONE development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Vito
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Vito
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Vito
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Vito
Namangan, Oʻzbekiston
dan
$324
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
“Namangan Vito” turar-joy majmuasi loyihasi haqida Majmua binolarining betakror tashqi ko'rinishi tevarak-atrofning ko'rinishidan yaxshi farq qiladi. Kirishlarning ichki bezaklari materiallarning sifati va dizaynning go'zalligi jihatidan hech qanday tarzda kam emas. Arxitektorlar kelajakdag…
Quruvchi
PROJECT PERFECT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
PROJECT PERFECT
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Yangi Bino
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Yangi Bino
Turar-joy majmuasi ЖК Namangan Yangi Bino
Namangan, Oʻzbekiston
dan
$324
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
"Namangan Yangi bino" turar-joy majmuasini loyihalash haqida Majmua binolarining o'ziga xos tashqi ko'rinishi atrofdagi ko'rinishdan yaxshi farq qiladi. Kirishlarning ichki bezagi hech qanday tarzda materiallarning sifati va dizaynning go'zalligidan kam emas. Arxitektorlar kelajakdagi aho…
Quruvchi
PROJECT PERFECT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
PROJECT PERFECT
Aloqa tillari
Русский
Xaritada