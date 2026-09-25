Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Namangan Viloyati
  3. Turar joy

in Namangan Viloyati, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Namangan
9
Davlatobod tumani
6
10 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Mingbuloq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Mingbuloq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 52 m²
Qavat 7/9
Сотилади 3 хонали квартира. Миробод тумани, янги қурилган уй. Фарғона йўли кўчасида жойлаш…
$78 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 4/4
3 xonali, 72m² sotiladi Namanganda, ajoyib joyda. 6 mikron 13-uy - "Mashxur" do'koni, "…
$32 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 7/10
Продается или сдается современная 3 комнатная квартира 📍 Локация: Efsane, Dom 5 📐 Площ…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 9 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 4
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
🏰 Наманган АФСОНА ВИЛЛАДА КОТТЕЖД СОТИЛАДИ!!!! 🗺 4 сотихли ⏫️ 2 каватли 🏤 9 хона 🧱 Замонавий…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 57 m²
Qavat 3/4
🏢 #ЯНГИ ТИП КВАРТИРА Сотилади 🏬 3-этаж 4-этажли  🚪 2-хона 57кв 🛠 Ремонт яхши холатда ай…
$32 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 4 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 4/5
🏢 #ЯНГИ ТИП КВАРТИРА Сотилади 🏬 4-этаж 5-этажли  🚪 4-хона Янги тип 🛠 Ремонт яхши холатд…
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 74 m²
Qavat 4/4
👉2 Dia2 Hon Narxida 3 Shaxsiy ta'mirlash 📮 Namangan SH.1 Microdyan Microdika Joylikathga…
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 74 m²
Qavat 4/4
Xamma Jixozlari QoMari Yana KelishadAdadia Bor
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Уй - Ховли сотилади Наманган шахар Гузал Чаманзор мфй Курилиши тугалланмаган 6 - со…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 34 m²
Qavat 1/4
📢 🏢 #КВАРТИРА СОТИЛАДИ! 🏬1-қават | 1-хонали 🛠 Ремонти зўр 🛋 Айрим жиҳозлари қолади Кон…
$17 300
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha

Mulk turlari in Namangan Viloyati

kvartiralar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita