Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Davlatobod tumani
  3. Turar joy

in Davlatobod tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
6
6 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 7/10
Продается или сдается современная 3 комнатная квартира 📍 Локация: Efsane, Dom 5 📐 Площ…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 4/4
3 xonali, 72m² sotiladi Namanganda, ajoyib joyda. 6 mikron 13-uy - "Mashxur" do'koni, "…
$32 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 74 m²
Qavat 4/4
👉2 Dia2 Hon Narxida 3 Shaxsiy ta'mirlash 📮 Namangan SH.1 Microdyan Microdika Joylikathga…
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 4 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 4/5
🏢 #ЯНГИ ТИП КВАРТИРА Сотилади 🏬 4-этаж 5-этажли  🚪 4-хона Янги тип 🛠 Ремонт яхши холатд…
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 57 m²
Qavat 3/4
🏢 #ЯНГИ ТИП КВАРТИРА Сотилади 🏬 3-этаж 4-этажли  🚪 2-хона 57кв 🛠 Ремонт яхши холатда ай…
$32 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Namangan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Namangan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 74 m²
Qavat 4/4
Xamma Jixozlari QoMari Yana KelishadAdadia Bor
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita