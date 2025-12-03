  1. Realting.uz
  3. Кашгар махалля

in Kashgar mahalla, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
