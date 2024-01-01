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Ulug’ House Residence

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, MADANIYAT 20,_
;
Ulug’ House Residence
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
1 yil 1 oy
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 00:43
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 1 yangi bino
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Juma, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
Quruvchi
Ulug’ House Residence
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Quruvchi
Ulug’ House Residence
Aloqa tillari
Русский
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Aloqa tillari
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UPM
O‘zbekiston, Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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Aloqa tillari
English, Русский