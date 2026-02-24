  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. SAID’S FAMILY BUSINESS

SAID’S FAMILY BUSINESS

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Quruvchi to‘g‘risida

SAID’S FAMILY BUSINESS (SFB) — мини-кўп функцияли бизнес марказларини қуриш ва сотишга ихтисослашган девелоперлик компанияси.

Компания замонавий архитектура, панорамали ойнаванд фасадлар ва мослашувчан режалаштириш ечимларига эга объектларни яратади. Ушбу бинолар офислар, шоурумлар, сервис компаниялари ва премиум сегментдаги кичик бизнес учун мўлжалланган.

SFB эстетика, функционаллик ва инвестицион жозибадорликка алоҳида эътибор қаратади, юқори ликвидликка ва барқарор коммерция салоҳиятига эга объектлар яратади.

Xizmatlar

1. Mini-ko‘p funksiyali biznes markazlarini qurish
Biz zamonaviy arxitektura asosida to‘liq “pod kalit” formatda tijorat obyektlarini loyihalashtiramiz va quramiz — konsepsiyadan foydalanishga topshirishgacha. Har bir loyiha estetika, funksionallik va investitsion jozibadorlikni birlashtiradi.

2. Tijorat maydonlarini sotish
Ofislar, savdo maydonlari va shourumlar investitsion aktiv sifatida taklif etiladi. Obyekt formati investorlar uchun barqaror daromad imkoniyatini yaratadi.

3. Binoni to‘liq sotish
Investorlar va boshqaruv kompaniyalari uchun butun obyektni realizatsiya qilish. Tayyor ijara modeli asosida daromad keltiruvchi aktiv sifatida taqdim etiladi.

4. Tijorat maydonlarini ijaraga berish
Zamonaviy ofis va savdo maydonlari uzoq va o‘rta muddatli ijara asosida taklif qilinadi. Moslashuvchan rejalashtirish turli biznes formatlari uchun qulay sharoit yaratadi.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Камолиддин Ш
Камолиддин Ш
3 obyekt
Boshqa quruvchilar
AZIMUT-MIG
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
UPM
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
PRO Silver
Ягона Уйлар Маркази
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2025
Yangi binolar 74 Uzoq muddatli ijara 62
Ягона Янги Уйлар Маркази — замонавий кўчмас мулк оламидаги ишончли йўлбошчингиз. Бу ерда фақат тасдиқланган қурилувчилар, ҳақиқий таклифлар ва долзарб нархлар жамланган. ✨ Нега айнан биз? — Орзудаги уйни стресссиз ва алдамчиликсиз танлашга ёрдам берамиз — Танловдан тортиб калитгача — б…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
REAL LION HOUSE
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish