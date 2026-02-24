SAID’S FAMILY BUSINESS (SFB) — мини-кўп функцияли бизнес марказларини қуриш ва сотишга ихтисослашган девелоперлик компанияси.
Компания замонавий архитектура, панорамали ойнаванд фасадлар ва мослашувчан режалаштириш ечимларига эга объектларни яратади. Ушбу бинолар офислар, шоурумлар, сервис компаниялари ва премиум сегментдаги кичик бизнес учун мўлжалланган.
SFB эстетика, функционаллик ва инвестицион жозибадорликка алоҳида эътибор қаратади, юқори ликвидликка ва барқарор коммерция салоҳиятига эга объектлар яратади.
1. Mini-ko‘p funksiyali biznes markazlarini qurish
Biz zamonaviy arxitektura asosida to‘liq “pod kalit” formatda tijorat obyektlarini loyihalashtiramiz va quramiz — konsepsiyadan foydalanishga topshirishgacha. Har bir loyiha estetika, funksionallik va investitsion jozibadorlikni birlashtiradi.
2. Tijorat maydonlarini sotish
Ofislar, savdo maydonlari va shourumlar investitsion aktiv sifatida taklif etiladi. Obyekt formati investorlar uchun barqaror daromad imkoniyatini yaratadi.
3. Binoni to‘liq sotish
Investorlar va boshqaruv kompaniyalari uchun butun obyektni realizatsiya qilish. Tayyor ijara modeli asosida daromad keltiruvchi aktiv sifatida taqdim etiladi.
4. Tijorat maydonlarini ijaraga berish
Zamonaviy ofis va savdo maydonlari uzoq va o‘rta muddatli ijara asosida taklif qilinadi. Moslashuvchan rejalashtirish turli biznes formatlari uchun qulay sharoit yaratadi.