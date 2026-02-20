  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. ООО SFB

ООО SFB

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Камолиддин Ш
Камолиддин Ш
1 obyekt
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
AZIMUT-MIG
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
REAL LION HOUSE
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
Ягона Уйлар Маркази
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2025
Yangi binolar 61 Uzoq muddatli ijara 62
Ягона Янги Уйлар Маркази — замонавий кўчмас мулк оламидаги ишончли йўлбошчингиз. Бу ерда фақат тасдиқланган қурилувчилар, ҳақиқий таклифлар ва долзарб нархлар жамланган. ✨ Нега айнан биз? — Орзудаги уйни стресссиз ва алдамчиликсиз танлашга ёрдам берамиз — Танловдан тортиб калитгача — б…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish