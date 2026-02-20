Sayt tarkibini ko'rish va funksionallikka kirishni ta'minlash. Ushbu turdagi cookie fayllari faqat saytning to'g'ri ishlashi uchun ishlatiladi va uchinchi shaxslarga o'tkazilmaydi. Saytning ishlashini buzmasdan o'chirish mumkin emas.
Analitik cookie-fayllar
Saytning ishlashini, saytdan foydalanish tajribangizni yaxshilashga va undan foydalanishni yanada qulayroq qilishimizga yordam bering. Ushbu turdagi cookie fayllari to'plangan ma'lumotlar jamlangan va shuning uchun anonim hisoblanadi. Foydalanuvchilarni aniqlamasdan saytdan foydalanishning statistik ko'rsatkichlarini ta'minlash uchun foydalaniladi.
Reklama kukilari
Bizning marketing xarajatlarimizni kamaytirishga va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga ruxsat bering.
Saqlash
Realting.uz veb-sayt bilan aloqangizni yaxshilash uchun cookie-fayllardan foydalanadi. Qurilmangizda qaysi cookie-fayllar saqlanishini sozlashingiz mumkin.
Ko'proq bilib oling
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
4
Tavsiya eting
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz