Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Tijorat
  4. Do'kon

Do'konlar in Chilanzar district, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
159
investitsiya mulki
3
tayyor biznes
4
Do'kon Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Do'kon 77 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 77 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 77 m²
Qavatlar soni 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring