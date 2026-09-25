Kafe va restoranlar sotish ichida Chilanzar district, O‘zbekiston

Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Chilanzar district, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
159
investitsiya mulki
3
tayyor biznes
4
Restoran Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Проадется Кафе С Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Проадется Кафе С Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
#Chilonzor №19 chorak #Bino #Kafe #Restoran # 1 qator - Or-r Hamkor bank - 3 qavatli - Umumi…
$860 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring