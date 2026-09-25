Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Chilanzar district, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
159
investitsiya mulki
3
tayyor biznes
4
Idora Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Idora 506 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 506 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 506 m²
Qavatlar soni 3
Toshkent shahrining eng qulay hududlaridan biri Chilonzor, 5-mavze, Novza metro bekati yaqin…
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский