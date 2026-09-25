Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Hovuz

Kvartiralar hovuz bilan in Chilanzar district, Oʻzbekiston

;
bir xonali
6
ikki xonali
3
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 68 m²
Qavat 3/4
Chilonzor-2 massivida 3-xonali kvartira SOTILADI Tumani: Chilonzor Mo'ljal: Gagarin xi…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Teras
arzon
elita