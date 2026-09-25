Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olot tumani
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Olot tumani, Oʻzbekiston

;
5 ob'ektlar topildi
Tijorat 125 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 125 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 125 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район О…
$154 870
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 90 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: #Mirobod tumani Belgilangan manzil: Mos…
$239 799
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 153 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 153 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 153 m²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир: улица…
$649 455
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 155 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 155 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 155 m²
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Mirobod tumani Belgilangan …
$279 765
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 150 m² _just_in Olot tumani, Oʻzbekiston
Tijorat 150 m²
Olot tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha