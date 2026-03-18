DOMLINE.UZ

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 4 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi.

Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va qulay yashash uchun moslashtirilgan.

Bizning asosiy maqsadimiz — mijozga tez, ishonchli va ortiqcha muammolarsiz tayyor uy topib berish.

DOMLINE.UZ bu:

  • tezkor tanlov

  • tekshirilgan uylar

  • qulay joylashish

  • doimiy qo‘llab-quvvatlash

Biz qisqa muddatli ijara jarayonini oddiy va ishonchli qilamiz.

Xizmatlar

DOMLINE.UZ quyidagi sutkalik ijara xizmatlarini taqdim etadi:

  • 🏢 Kvartiralarni kunlik ijaraga berish

  • 🏡 Uy va kottejlarni ijaraga berish

  • 🛏 To‘liq jihozlangan uylar

  • 📍 Hudud va byudjet bo‘yicha tanlash

  • ⏱ Tez joylashish (shu kunning o‘zida)

  • 🔐 Ishonchli va tekshirilgan uylar

  • 📞 To‘liq maslahat va yordam

Biz quyidagilarga yordam beramiz:

  • sayyohlar

  • xizmat safaridagilar

  • mehmonlar

  • tezda uy kerak bo‘lganlar

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Suxrobxon Joʻraxonov
Suxrobxon Joʻraxonov
209 obyektlar
STATUS HOME
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Aloqa tillari
Русский
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Aloqa tillari
Русский
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 3
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 2
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
