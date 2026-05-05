  3. Михаил Маклер

Михаил Маклер

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Agentlik haqida

Михаил Маклер — Тошкент шаҳрида кўчмас мулк хизматларини кўрсатувчи компания.

Компания қуйидаги йўналишларда фаолият юритади:

— квартира сотиб олиш ва сотиш
— турар жой ижараси
— мижоз талабига асосан объект танлаш
— битимларни тўлиқ кузатиб бориш
— объектларни текшириш ва ҳуқуқий ёрдам

Фаолият ҳудудлари:
📍 Олмазор • Шайхонтоҳур • Юнусобод

15 йиллик тажриба ҳар бир битимда ишонч, шаффофлик ва хавфсизликни таъминлайди.

Иш услуби — ҳар бир мижозга индивидуал ёндашув ва барча жараёнларни тўлиқ бошқариш.

Xizmatlar

«Михаил Маклер» компанияси хизматлари:

Кўчмас мулкни харид қилиш
— мижоз талабига мос объектларни танлаш
— объектларни кўрсатишни ташкил қилиш
— сотувчи билан музокаралар олиб бориш
— битимни тўлиқ кузатиб бориш

Кўчмас мулкни сотиш
— объектни бозор нархида баҳолаш
— эълонни тайёрлаш ва жойлаш
— объектни реклама қилиш
— харидорлар билан музокаралар
— битимни тўлиқ юритиш

Ижара хизматлари
— ижарачилар ёки объектларни танлаш
— томонларни текшириш
— шартларни келишиш
— шартнома тузиш

Ҳуқуқий ёрдам
— ҳужжатларни текшириш
— битимларни хавфсиз ташкил қилиш
— рискларни камайтириш

Индивидуал танлов хизмати
— мижоз талабига мос объектларни излаш
— ёпиқ таклифлар билан ишлаш
— шахсий кузатув

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
