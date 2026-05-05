Михаил Маклер — Тошкент шаҳрида кўчмас мулк хизматларини кўрсатувчи компания.
Компания қуйидаги йўналишларда фаолият юритади:
— квартира сотиб олиш ва сотиш
— турар жой ижараси
— мижоз талабига асосан объект танлаш
— битимларни тўлиқ кузатиб бориш
— объектларни текшириш ва ҳуқуқий ёрдам
Фаолият ҳудудлари:
📍 Олмазор • Шайхонтоҳур • Юнусобод
15 йиллик тажриба ҳар бир битимда ишонч, шаффофлик ва хавфсизликни таъминлайди.
Иш услуби — ҳар бир мижозга индивидуал ёндашув ва барча жараёнларни тўлиқ бошқариш.
«Михаил Маклер» компанияси хизматлари:
Кўчмас мулкни харид қилиш
— мижоз талабига мос объектларни танлаш
— объектларни кўрсатишни ташкил қилиш
— сотувчи билан музокаралар олиб бориш
— битимни тўлиқ кузатиб бориш
Кўчмас мулкни сотиш
— объектни бозор нархида баҳолаш
— эълонни тайёрлаш ва жойлаш
— объектни реклама қилиш
— харидорлар билан музокаралар
— битимни тўлиқ юритиш
Ижара хизматлари
— ижарачилар ёки объектларни танлаш
— томонларни текшириш
— шартларни келишиш
— шартнома тузиш
Ҳуқуқий ёрдам
— ҳужжатларни текшириш
— битимларни хавфсиз ташкил қилиш
— рискларни камайтириш
Индивидуал танлов хизмати
— мижоз талабига мос объектларни излаш
— ёпиқ таклифлар билан ишлаш
— шахсий кузатув