  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. GULNOZA | SHERON Real Estate

GULNOZA | SHERON Real Estate

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

Gulnoza Sheron Real Estate — bu ko‘p yillik tajribaga ega rieltorlik brendi bo‘lib, ishonch, tafsilotlarga e’tibor va ko‘chmas mulk bozorini chuqur tushunishga asoslangan.

Har bir obyekt ortida oddiy bitim emas, balki kimningdir rejalari, oilasi, investitsiyasi va kelajagi turadi. Shu sababli biz har bir mijozga mas’uliyat bilan va hurmat bilan yondashamiz.

Biz barcha turdagi ko‘chmas mulk bilan ishlaymiz:
yangi qurilgan uy-joylar va ikkilamchi bozor kvartiralari, xususiy uylar, tijorat binolari, investitsion loyihalar va yer uchastkalari.

Bizning maqsadimiz — siz uchun haqiqatan ham mos keladigan variantni topish va butun jarayonni imkon qadar xotirjam, tushunarli va xavfsiz qilishdir.

Xizmatlar

• Kvartira va uylarni tanlash (yangi qurilish va ikkilamchi bozor)
• Ko‘chmas mulkni eng foydali narxda sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini tanlash
• Investitsion obyektlarni izlash
• Bitimni to‘liq kuzatib borish
• Ko‘chmas mulk bozori bo‘yicha maslahatlar
• Hujjatlarni tekshirish va bitim xavfsizligini ta’minlash

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Gulnoza Tojimirzayeva
Gulnoza Tojimirzayeva
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 2
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
PRO Silver
ARENDA KVARTIRALAR
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2018
Turar-joy mulklari 47 Uzoq muddatli ijara 690 Qisqa muddatli ijara 1
ARENDA KVARTIRALAR — Toshkent shahrida oddiy odamlar uchun kvartira ijarasi bilan shug‘ullanuvchi kompaniya. Biz premium segment emas, balki kundalik hayot uchun qulay, narxi mos bo‘lgan kvartiralar bilan ishlaymiz. Oilalar, talabalar, ishchilar va shaharga kelgan mehmonlar uchun byudjet…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish