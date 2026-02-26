Gulnoza Sheron Real Estate — bu ko‘p yillik tajribaga ega rieltorlik brendi bo‘lib, ishonch, tafsilotlarga e’tibor va ko‘chmas mulk bozorini chuqur tushunishga asoslangan.
Har bir obyekt ortida oddiy bitim emas, balki kimningdir rejalari, oilasi, investitsiyasi va kelajagi turadi. Shu sababli biz har bir mijozga mas’uliyat bilan va hurmat bilan yondashamiz.
Biz barcha turdagi ko‘chmas mulk bilan ishlaymiz:
yangi qurilgan uy-joylar va ikkilamchi bozor kvartiralari, xususiy uylar, tijorat binolari, investitsion loyihalar va yer uchastkalari.
Bizning maqsadimiz — siz uchun haqiqatan ham mos keladigan variantni topish va butun jarayonni imkon qadar xotirjam, tushunarli va xavfsiz qilishdir.
• Kvartira va uylarni tanlash (yangi qurilish va ikkilamchi bozor)
• Ko‘chmas mulkni eng foydali narxda sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini tanlash
• Investitsion obyektlarni izlash
• Bitimni to‘liq kuzatib borish
• Ko‘chmas mulk bozori bo‘yicha maslahatlar
• Hujjatlarni tekshirish va bitim xavfsizligini ta’minlash