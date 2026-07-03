  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. COSMOS

COSMOS

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

COSMOS — Ko‘chmas mulk ijarasining yangi standarti

Biz faqat ko‘chmas mulk ijarasi yo‘nalishiga ixtisoslashganmiz.

Biz sotuv yoki boshqa xizmatlarga chalg‘imaymiz. Barcha tajriba va e'tiborimiz sizning ehtiyojlaringiz, byudjetingiz va turmush tarzingizga mos keladigan ko‘chmas mulkni tez va aniq topishga qaratilgan.

Biz har bir mijoz bilan ochiq va halol ishlaymiz, har bir tafsilotga e'tibor beramiz hamda sizni ilk murojaatdan boshlab ko‘chib kirishingizgacha bo‘lgan barcha jarayonda qo‘llab-quvvatlaymiz.

Professionalizm. Ishonchlilik. Qulaylik.

Xizmatlar

🏡 Uylar ijarasi

Yashash uchun uylar, kottejlar va taunhauslarni tanlash.

🏢 Tijorat ko‘chmas mulki ijarasi

Ofislar, do‘konlar, biznes uchun binolar, omborxonalar va boshqa tijorat obyektlarini ijaraga topish.

🔍 Shaxsiy talablar asosida ko‘chmas mulk tanlash

Sizning talablaringizga mos obyektlarni tanlaymiz: hudud, byudjet, maydon, infratuzilma va boshqa mezonlar bo‘yicha.

📋 Obyektni tekshirish

Obyektning dolzarbligi, hujjatlari va ijara shartlarini sinchkovlik bilan tekshiramiz.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Алексей Коваленко
Алексей Коваленко
Yaqin atrofdagi agentliklar
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 55 Uzoq muddatli ijara 28
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Turar-joy mulklari 422 Tijorat mulki 56 Uzoq muddatli ijara 28
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring