COSMOS — Ko‘chmas mulk ijarasining yangi standarti
Biz faqat ko‘chmas mulk ijarasi yo‘nalishiga ixtisoslashganmiz.
Biz sotuv yoki boshqa xizmatlarga chalg‘imaymiz. Barcha tajriba va e'tiborimiz sizning ehtiyojlaringiz, byudjetingiz va turmush tarzingizga mos keladigan ko‘chmas mulkni tez va aniq topishga qaratilgan.
Biz har bir mijoz bilan ochiq va halol ishlaymiz, har bir tafsilotga e'tibor beramiz hamda sizni ilk murojaatdan boshlab ko‘chib kirishingizgacha bo‘lgan barcha jarayonda qo‘llab-quvvatlaymiz.
Professionalizm. Ishonchlilik. Qulaylik.
🏡 Uylar ijarasi
Yashash uchun uylar, kottejlar va taunhauslarni tanlash.
🏢 Tijorat ko‘chmas mulki ijarasi
Ofislar, do‘konlar, biznes uchun binolar, omborxonalar va boshqa tijorat obyektlarini ijaraga topish.
🔍 Shaxsiy talablar asosida ko‘chmas mulk tanlash
Sizning talablaringizga mos obyektlarni tanlaymiz: hudud, byudjet, maydon, infratuzilma va boshqa mezonlar bo‘yicha.
📋 Obyektni tekshirish
Obyektning dolzarbligi, hujjatlari va ijara shartlarini sinchkovlik bilan tekshiramiz.