Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Zarafshon
  3. Turar joy

Zarafshonda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Uy 6 xonalar _just_in Zarafshon, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Zarafshon, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita