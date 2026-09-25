Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy
  4. Pentxaus

in Yunusabad district, Oʻzbekiston Pentxauslar

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Pentxaus _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 123 m²
Qavat 8/8
🏙️ Seul Mun turar-joy majmuasida terasli eksklyuziv penthaus sotiladi 📍 Yakkasaroy tumani…
$265 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita