Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника. _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника.
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Maydoni 17 500 m²
Qavatlar soni 2
🌿 ДАРЁ ЁҚАСИДА ЖОЙЛАШГАН 5 ТА КОТТЕЖДАН ИБОРАТ ТАЙЁР ИНВЕСТИЦИОН КОМПЛЕКС Сотувга кўп фун…
$495 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring