Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янгибазар
  3. Turar joy

Yangibazarda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Uy 4 xonalar _just_in Yangibazar, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Yangibazar, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся дом с участком 7,5 соток в центреЯнгибазара Юкоричирчикский район. Дом жилой,прове…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Yangibazar, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Yangibazar, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок (дом) в Янгибазаре Юкоричирчикский район 9 соток.  Площадь участка: 9 …
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring