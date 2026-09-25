Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
16
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 865 m²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой йўл ю…
$350 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring