Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Tijorat
  4. Mehmonxona

in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston mehmonxonlar

;
tijorat mulki
16
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продается Гостиница 45 номеров _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Гостиница 45 номеров
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 700 m²
Qavatlar soni 4
Mehmonxona sotiladi Sergilinskiy tumani Or-r Karzinka Asosiy xususiyatlari:🔹 Umumiy maydoni …
$1,55M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha