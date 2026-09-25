Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Tog' ko'rinishi

Kvartiralar tog'larga qaragan in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 4/7
Sergeli 5a, 1-qator, O'zgarish metro bekati, 2-bekatdan 100 metr uzoqlikda joylashgan shaxsi…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
arzon
elita