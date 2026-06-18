Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Xo'jayli Tumani
  3. Turar joy

in Xo'jayli Tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Xo`jayli, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Xo`jayli, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 48 m²
Qavat 2/4
Tahyatash koshesi agro kolleji ichida zhailasgan 4 xonali kvartira remoti ortasha paigazi ba…
$20,813
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita