Ko'chmas mulk in Urtasaray, Oʻzbekiston

2 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Urtasaray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Urtasaray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Ortasaroyda sotiladi, uy, dacha. G'isht, 6,5 yard. 5 xonali (birlashgan oshxona va yashash x…
$300,000
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский
Uy _just_in Urtasaray, Oʻzbekiston
Uy
Urtasaray, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 2
Tuman uyi 6.9 Acres 2 qavatli podval, yashash maydoni 72,7. Sauna yozgi oshxona yozgi dush…
$56,000
