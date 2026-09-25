Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Уртачирчикский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Urtachirchik district, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Yangi hayot, Oʻzbekiston
Kvartira
Yangi hayot, Oʻzbekiston
Qavat 2/2
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 1/2
Markaziy tumanda 2 xonali uy sotiladi, qurilish, remontsiz. Agar siz bizga qo'shilish uchun …
$32 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita