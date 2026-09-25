Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Уртачирчикский район
  3. Turar joy

in Urtachirchik district, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
4 ob'ekt topildi
Uy 6 xonalar _just_in Uygur, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Uygur, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 17 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent viloyati Urtachirchiq tumani Darxan mahallasi da joylashgan 6 xonali uy sotiladi, u…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Urtasaray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Urtasaray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Ortasaroyda sotiladi, uy, dacha. G'isht, 6,5 yard. 5 xonali (birlashgan oshxona va yashash x…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Yangi hayot, Oʻzbekiston
Kvartira
Yangi hayot, Oʻzbekiston
Qavat 2/2
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Urtachirchik district, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 1/2
Markaziy tumanda 2 xonali uy sotiladi, qurilish, remontsiz. Agar siz bizga qo'shilish uchun …
$32 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita