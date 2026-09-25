Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Uchtepa Tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
17
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavatlar soni 2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring