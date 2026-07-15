Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепа
  3. Turar joy

in Uchtepa, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Uchtepa, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Uchtepa, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 68 m²
Qavat 4/5
БИС
$81,200
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring