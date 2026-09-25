Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tomdi tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Tomdi tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
61 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/4
Chtlanzar 1-chorak 3-xonalar 3-qavat Qavatlar soni 4 Yaxshi joylashuv!  Oʻrtacha taʼmir…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 4/4
Chilonzor 10-kvartal 3-xona 4-qavat 4-qavat Tugun alohida Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$78 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi Chilonzor 3-kvartal 1-xona 4-qavat 4-qavat Panel uyi Telefon 90 960 22 00 P
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 5/5
SHOSCHIL!!! Mirzo Ulug'bek tumanida kvartira sotiladi 1-xona 5-qavat 5-qavat Evro ta'mi…
$50 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 4/4
Chilonzor 4-chorak 3-xonalar 4-qavat Qavatlar soni 4 Ta'mirlash o'rtacha Panel uyi Met…
$74 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/3
Chilonzorning 19-mavzesida 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 3 qavatli uyning 3-qavatida …
$62 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/4
Chilonzor 3-kvartal 3 xona 3-qavat 4-qavat Uy g'ishtdan qurilgan Raqamli tugun ulangan …
$79 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 3/4
Chilonzor 2-chorak 1\3\4 Oʻrtacha taʼmirlash Uy g'ishtdan qurilgan Tel 90 960 22 00 P
$46 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 2-chorak Kvartira zudlik bilan sotiladi 2-xona 2-qavat 4-qavat Yaxshi joylash…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 3-chorak 2-xonalar Qavatlar soni 2 Qavatlar soni 4 Alohida hammom Metro piyod…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 20-kvartal 2\3\4 Panel uyi Joylashuv yaxshi!  Telefon 90 960 22 00 P
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Chilonzor 17-chorak 2\1\4 Ta'mirlash vositasi Joylashuv yaxshi Tel 90 960 22 00 P
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
CHILONZOR 3-CHORAK 2-xona 2-qavat 4-qavat Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Chilonzorning 8-mavzesida 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 4 qavatli panelli uyning 1-qa…
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/9
Uchtepin tumani, Chilonzor 20-kvartal 2\1\9 Panel uyi Ta'mirlash vositasi Raqamli tugun …
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
Kvartira zudlik bilan sotiladi Na Chilanzare 9 2\4\4 Uy g'ishtdan qurilgan Yo'q. Tel 9…
$69 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 7-kvartal Kvartira sotiladi 2 yotoq xonasi 3-qavat 4-qavat Evro ta'mirlash T…
$72 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 4-chorak 2-xona 3-qavat 4-qavat Panel uyi Tugun alohida Tel 90 960 22 00 P
$64 600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Mirobod tumanidagi kvartira 2-xona 3-qavat 4-qavat Yaxshi joylashuv!  Panel uyi Tel 90…
$68 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 4-kvartirada kvartira sotiladi 2 xona 2-qavatda Qavatlar soni 4 Yaxshi joylash…
$67 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 11-kvartal 2-xona 2-qavat 4-qavat Yaxshi joylashuv!  Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$61 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzorda 2-uyda kvartira sotiladi 2\3\4 Ryadom Park Gofura Gulyama Panel uyi Tugun al…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira sotiladi, fransuzcha tartib, umumiy koridor, panelli massiv Bitta katta xona. Kvar…
$39 472
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
Chilonzor 7-kvartal 2-xona 4-qavat 4-qavat G'isht uy Tel 90 960 22 00 P
$59 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 1/4
Chilonzor 6-kvartal 3-xona 1-qavat 4-qavat Joylashuv yaxshi! Uy g'ishtdan qurilgan!  T…
$77 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
CHILONZOR 1-da kvartira sotiladi 2-xonalar 4-qavat Qavatlar soni 4 Joylashuv yaxshi! Me…
$59 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/4
Chilonzor 5-chorak. zudlik bilan sotiladi 3\3\4 Balkon 2 x 3 Oʻrtacha taʼmirlash Telefon…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 5/5
CHILONZOR 17-KARALAL 2-xona 5-qavat 5-qavat Panel uyi Tugun alohida Ta'mirlash vositas…
$66 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 4/5
Mirobod tumanida kvartira sotiladi 3-xona 4-qavat 5-qavat Panel uyi Ta'mirlash vositasi…
$78 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Kvartira sotiladi Chilonzor 3-chorak 2\1\4 Yaxshi joylashuv va ta'mirlash!  Metro va mas…
$65 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
dengiz manzarasi ko'rinadigan
arzon
elita