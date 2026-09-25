Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Tashkent district, Oʻzbekiston

;
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продаеться Производственный объект 75соток _just_in Kushkundy, Oʻzbekiston
Продаеться Производственный объект 75соток
Kushkundy, Oʻzbekiston
Maydoni 7 440 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent tumanlik Tulabii MFI Medoni 75 gektar, ikkitasi 2700m2, Hamma Bor aloqasi, Ishlama …
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring