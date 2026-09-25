Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Tashkent district, Oʻzbekiston

;
2 ob'ekt topildi
Tijorat 2 643 m² _just_in Keles, Oʻzbekiston
Tijorat 2 643 m²
Keles, Oʻzbekiston
Maydoni 2 643 m²
Qavat 1/2
#Toshkent viloyati #Mehnat #MDamarik #Zavod #Bino # 1 qator - Or-r - Fasad - 70 metr - Ob'…
$2,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаеться Производственный объект 75соток _just_in Kushkundy, Oʻzbekiston
Продаеться Производственный объект 75соток
Kushkundy, Oʻzbekiston
Maydoni 7 440 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent tumanlik Tulabii MFI Medoni 75 gektar, ikkitasi 2700m2, Hamma Bor aloqasi, Ishlama …
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Special Realtor Group
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring