Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Surxondaryo viloyati
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Surxondaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
2 ob'ekt topildi
Mol va Dehqon bozorlari hamda Tovuqhona hammasi bir joyda Sotiladi _just_in Baysun, Oʻzbekiston
Mol va Dehqon bozorlari hamda Tovuqhona hammasi bir joyda Sotiladi
Baysun, Oʻzbekiston
Maydoni 100 000 m²
Qavatlar soni 1
Ushbu Mol va dehqon bozori hamda chorvachilik va parrandachilik komplekslari Surxondaryo vil…
$730 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 159 m² _just_in Termiz, Oʻzbekiston
Do'kon 159 m²
Termiz, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 159 m²
Qavatlar soni 1
$113 131
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha