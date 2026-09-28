Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Turar joy
  4. Uy
  5. Teras

Uy teras bilan teras bilan Sirgali Tumani

;
kottejlar
8
1 ob'ekt topildi
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 74 m²
Qavatlar soni 1
ПРОДАЁТСЯ УЮТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ В СЕРГЕЛИЙСКОМ РАЙОНЕ   ул. Чоштепа, 1-й тупик   …
$100 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
arzon
elita