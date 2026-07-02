Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Garaj

Kvartiralar garaj bilan Sirgali Tumani, Toshkentda

;
ko'p darajali kvartiralar
3
studiya kvartiralari
3
bir xonali
4
ikki xonali
3
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 6/9
Sozda sotiladi 3/6/9 kvartira O'z. qo'shimcha komissiyasiz rieltor emas • Umumiy maydoni: 7…
$7
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita