Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirdaryo viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar in Sirdaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Shirin, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shirin, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 60 m²
Qavat 20/51
Сдается 2/20/51 Новостройка Nest one от Murat Bildings Имеется все для комфортного прожив…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring