Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Гулистан
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Gulistan, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
bir xonali
23
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
44 ob'ekt topildi
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Qavat 2/4
4 микрорайон. Сдам уютную квартиру. Мебелированная. Уголок Спальный завезут. Квартира после ремонта.
$254
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 3/9
1 Микрорайон. Ориентир Сувон кафе. Сдаётся уютная квартира люкс. В квартире есть все для ком…
$457
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/10
Янги бозор туретиски домларда 3 этаж 1 хона катта квадратли уй. Газли Двухконтурли дом.
$186
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 5/9
#ijara 🏢 Kvartira ijaraga 📍 Guliston, 1 mavze Мулжал Сувон кафе 🛏 2 xonali 5 этаж …
$211
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/10
#ijara   📍 Guliston, Yangi bozor  2 qavat  🛏 2 xonali 🛋 Jihozlangan Pardalari qo…
$237
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 64 m²
Qavat 3/9
#ИЖАРА 1 микрорайон Ориентир Сувон кафе 3 этаж в 9 этажном доме  2 комнаты Цена: 450$ Сдаё…
$450
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Qavat 3/9
Янги бозор турк домларида 3 этаж 3 хона идиш товок дазмол ,вайфай хаммаси бор 2 та санузел б…
$507
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 10 m²
Qavat 4/4
4 Мавзе 1 хона 2 хона килинган Спальный уголок залга куилади Нархи:3000000 Еш оила еки 1 эркакга
$254
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 5/9
Описание Ижарага 1 Мавзе Парк Якин Янги Лифтли Дом 2 Хона 5 Кават Студия Вариантда Мехмо…
$300
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 78 m²
Qavat 9/9
#ijara Kvartira ijaraga Guliston, 1 mavze Мулжал Сувон кафе 2 xonali Narxi: 300$ Muddat: uzoq
$300
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/8
2 мавзе 8 этажли Янги дом 2 этаж 2 хона 300& му́лжал Шахар кадастири 24 сентиябрда бу́шай…
$304
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/9
#ИЖАРА   1 МАВЗЕ   5 ЭТАЖ 2 ХОНА   НАРХИ. 300$.
$304
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 9/9
$304
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 2/9
#ijara 1mavze mulzhal Suvon kafesi 2-qavat  2 hona Studio varianti Narxi: 300$
$302
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/4
4 Микрорайон Ореинтир ПоликлиникаСдам квартиру после ремонта. В хорошем спальное районе.. Хо…
$255
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
1 mikrorayon Oreintir Suvon kafesi. Yangi binoda zudlik bilan ijaraga kvartira. Kvartira yan…
$306
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/10
Янги бозор.Сдам мебелированную квартиру в хорошем районе. В квартире есть все что нужно для …
$306
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 6/6
Guliston shahri, Toshkent mahallasi, yangi uy 6 qavat, 6 qavat, 2 xona, oshxona, mebel, shka…
$200
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 2/9
1 мавзе 3 этаж 2 хона 2,600 Минг су́м расмдаги холатда ,оилага мулжал Сувон кафе
$220
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/9
Янги бозор. 1 комнатная квартира. Мебелированая. Хорошие соседи
$307
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 4/4
#IZHARA 2 Mavze Asr kuchasi 4-qavat 2hona Narxi: 200$
$200
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/9
1 mikrorayon MIR METAL. Men zudlik bilan kvartira ijaraga olaman. 2 xonali. Katta maydoni 86…
$350
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 4/4
4 мавзе 4 этаж 2 хона расмдаги шароитда 2,500 Минг су́м аринтир 16 мактаб
$211
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 10 m²
Qavat 5/8
2 мавзе 5 этаж 3 хона расмдаги холатда мулжал шахар кадастир 3,600 Минг су́м факат оилага Закс шарт
$300
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 10 m²
Qavat 4/4
###ИЖАРА### 3 Мавзе 2 этаж  1 хона 2 хона килинган Нархи: 2000000 Маклер хизмати бор
$170
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 10 m²
Qavat 2/5
6 МАВЗЕ 5 ЭТАЖЛИ 2 ЭТА Ж  2 ХОНА  ИЖАРАГА БЕРИЛАДИ Tel: Narxi: 3000000 Makler xizmati bor
$254
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 2/4
$255
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavat 4/4
ИЖАРА 1 МАВЗЕ 4 ЭТАЖ  2 ХОНА 4 ЭТАЖЛИ ЯНГИ ДОМ
$255
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно сдам квартиру _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Срочно сдам квартиру
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
❗️Ijaraga olish❗️ 2 MAVZE PARK YOKI YANGI LİFTOR Binosi 1 XON 7 QAT MEBEL GILAM TELEVIZOR…
$255
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 10 m²
Qavat 2/10
Сдам мебелированную квартиру в хорошем районе. В квартире есть все что нужно для того чтобы …
$304
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAGIRA GULISTAN
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring